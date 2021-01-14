Результаты матчей игрового дня в НХЛ

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился первый игровой день нового сезона, в программу которого вошли пять матчей.

«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3. Нападающий хозяев Джоэль Фараби набрал 4 (1+3) очка и возглавил гонку бомбардиров.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ. В этом матче дебютировали в НХЛ российский нападающий «кленовых листьев» Александр Барабанов и его соотечественник защитник «Канадиенс» Александр Романов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1. Голкипер действующего чемпиона НХЛ Андрей Василевский парировал 22 броска.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:5. Дублем в составе победителей отметился нападающий Брок Бёзер.

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4. Главным героем матча стал шведский форвард Оскар Сундквист, забросивший две шайбы.