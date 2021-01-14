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Результаты матчей игрового дня в НХЛ

Результаты матчей игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился первый игровой день нового сезона, в программу которого вошли пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3. Нападающий хозяев Джоэль Фараби набрал 4 (1+3) очка и возглавил гонку бомбардиров.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 01:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Янковски (Танев, Макканн) – 05:12' (5x5)   1:1 ван Римсдайк (Густафссон, Фараби) – 15:11' (5x4)   2:1 Патрик (Густафссон, Фараби) – 19:52' (5x4)   2:2 Кросби – 23:39' (5x4)   3:2 Фараби (Хейз) – 38:54' (5x5)   3:3 Танев (Янковски) – 43:01' (5x5)   4:3 Раффль (Лотон, Обе-Кюбель) – 45:37' (5x5)   5:3 Конечны (Линдблом, Кутюрье) – 52:14' (5x5)   6:3 Хейз (Фараби, Жиру) – 52:34' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ. В этом матче дебютировали в НХЛ российский нападающий «кленовых листьев» Александр Барабанов и его соотечественник защитник «Канадиенс» Александр Романов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Друен, Питри) – 12:49' (5x4)   1:1 Нюландер (Холл, Таварес) – 15:56' (5x5)   1:2 Андерсон (Друен, Питри) – 19:36' (5x5)   1:3 Татар (Романов, Уэбер) – 27:20' (5x4)   2:3 Нюландер (Спецца, Хайман) – 38:00' (5x4)   3:3 Таварес (Марнер, Андерсен) – 39:21' (5x3)   3:4 Андерсон – 41:03' (5x5)   4:4 Веси (Нюландер) – 50:33' (5x5)   5:4 Райлли (Таварес, Мэттьюс) – 63:24' (3x3)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1. Голкипер действующего чемпиона НХЛ Андрей Василевский парировал 22 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 04:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Палат (Хедман, Стэмкос) – 10:39' (5x4)   2:0 Жозеф (Киллорн, Чирелли) – 16:18' (5x5)   3:0 Чирелли (Чернак, Киллорн) – 17:57' (5x5)   4:0 Стэмкос (Пойнт, Хедман) – 29:56' (5x4)   5:0 Пойнт (Стэмкос, Сергачёв) – 46:45' (5x5)   5:1 Строум (Шоу, Боквист) – 56:36' (5x4)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:5. Дублем в составе победителей отметился нападающий Брок Бёзер.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Пирсон) – 15:32' (5x5)   1:1 Ямамото (Драйзайтль) – 25:39' (5x5)   1:2 Хёгландер (Пирсон, Хорват) – 37:19' (5x5)   2:2 Нурс (Кассиан, Бир) – 40:10' (5x5)   2:3 Годетт (Руссель, Хэмоник) – 41:53' (5x5)   2:4 Бёзер (Хьюз) – 43:44' (5x5)   3:4 Ларссон (Джонс, Кагун) – 48:18' (5x5)   3:5 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 53:46' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4. Главным героем матча стал шведский форвард Оскар Сундквист, забросивший две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бураковски (Комфер, Жирар) – 04:55' (5x4)   1:1 Сундквист (Шварц, Томас) – 09:32' (5x5)   1:2 Кайру (Бозак, Сэнфорд) – 13:15' (5x5)   1:3 Клиффорд (Барбашев) – 46:46' (5x5)   1:4 Сундквист (Томас) – 54:22' (5x5)
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И нелепо упустил «сухарь». Но победа чемпиона НХЛ всё равно получилась крайне убедительной.
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