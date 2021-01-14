Татар: Романов — однозначно хороший хоккеист. Он здорово борется и хорошо двигает шайбу

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар оценил выступление защитника Александра Романова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ).

«Он очень здорово борется, хорошо двигает шайбу в нашей второй бригаде большинства. Этот парень однозначно хороший хоккеист», – цитирует Татара пресс-служба НХЛ.

Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.



Игровое время новичка НХЛ оказалось третьим в его команде. В составе «Монреаля» больше игрового времени получили только защитник Ши Уэбер, отыгравший 24 минуты и 5 секунд, и Джефф Питри, сыгравший 22.45. Романов выходил на лёд как в бригаде большинства, так и при игре в меньшинстве.