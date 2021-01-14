Татар: Романов — однозначно хороший хоккеист. Он здорово борется и хорошо двигает шайбу

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар оценил выступление защитника Александра Романова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ).
«Он очень здорово борется, хорошо двигает шайбу в нашей второй бригаде большинства. Этот парень однозначно хороший хоккеист», – цитирует Татара пресс-служба НХЛ.
Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.
Игровое время новичка НХЛ оказалось третьим в его команде. В составе «Монреаля» больше игрового времени получили только защитник Ши Уэбер, отыгравший 24 минуты и 5 секунд, и Джефф Питри, сыгравший 22.45. Романов выходил на лёд как в бригаде большинства, так и при игре в меньшинстве.
- 14 января 2021
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:15
-
09:50
-
09:26
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:08
-
07:51
-
07:30
-
07:05
-
06:56
-
06:44
-
06:42
-
06:21
-
06:17
-
05:54
-
05:36
-
04:39
-
03:54
-
03:15
-
02:33
-
01:50
- 13 января 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:58
-
22:48
-
22:15
-
21:37
-
21:22