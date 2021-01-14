Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Криса Челиоса

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз оформил ассистентский дубль, благодаря которому добрался до отметки в 50 результативных передач за карьеру в НХЛ. Американскому хоккеисту потребовалось 74 матча на покорение этого рубежа, что является пятым результатом за историю лиги среди игроков обороны. Хьюз повторил достижение Криса Челиоса.

Рекорд принадлежит Ларри Мёрфи (50 голевых передач в 62 матчах), второе место занимает Марк Хоу (65 встреч), топ-3 замыкает Стефан Перссон (66). На четвёртом месте располагается Брайан Лич (69).