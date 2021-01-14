Watson: Фазель — последний порядочный человек в спорте, но он романтик, а не политик

Обозреватель швейцарского издания Watson Клаус Заугг поделился мнением о визите главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля в Беларусь, где он встретился с президентом этой страны Александром Лукашенко. Напомним, что проведение ЧМ-2021 по хоккею в Минске находится под вопросом из-за международного давления.

«Рене Фазель — романтик. В отличие от других спортивных чиновников, он никогда не поддавался материальным искушениям. Например, он отказывается от частных самолётов и летает регулярными рейсами. Его по праву считают одним из последних порядочных и честных людей в международном спортивном бизнесе. Он привёл НХЛ на Олимпиаду в 1998 году, а в 2018-м добился, чтобы команды Южной и Северной Кореи сыграли вместе.



Поскольку Россия — один из мировых лидеров хоккея, то Фазель близок русской культуре, литературе и истории. А поскольку он романтик, то невинно считает правителей России не более, чем хоккейными друзьями. Это же типично для романтика — считать, что он может отличить спорт от политики.



Если бы Рене Фазель был не романтиком, а настоящим сильным политиком, он бы держался от Лукашенко подальше, как дьявол от святой купели. Вне зависимости от того, каким замечательным был ЧМ-2014. Но романтик в нём сильнее, он захотел лично переговорить с Лукашенко, который стал злодеем, объявленным вне закона. Он не единственный политик-злодей на этой планете. Вероятно, в какой-то момент его сочтут не большим злодеем, чем Дональд Трамп или глава КНР. Но бывший президент США и пожизненный глава китайского государства слишком сильны, ведь экономики этих стран крупнейшие в мире. Никто всерьёз не призывал к бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине, бизнес слишком важен.



А Лукашенко — это «диктатор оперетты», злой глава государства с незначительной экономикой и незначительным военным влиянием. Тут запрета и бойкота можно требовать в зависимости от настроения. Что делает диктатор, находящийся в глобальной изоляции, когда его должен посетить высокопоставленный спортивный дипломат из старейшей демократии в мире? Правильно, воспользуется этим по всем правилам пропаганды. Романтик Рене шагнул в эту ловушку с непостижимой наивностью. Телекамеры и фотоаппараты запечатлели тёплые приветствия, их сразу же распространили по всему миру. Разве у Фазеля нет советников, которые отговорили бы его от поездки в Минск? Никто не посмел ему этого советовать. Ни один президент не возглавлял ИИХФ так долго, как Рене, и никто не добился для хоккея большего, чем он. Это один из величайших и честных дипломатов, которые когда-либо работали в хоккее. Но осенью, когда истечёт его президентский срок, его будут вспоминать, как романтика, который с немыслимой наивностью обнимался с диктатором на глазах у всего мира», — отметил Заугг.