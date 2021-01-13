«Я играл с огнём и обжёгся». На Фазеля накинулись за тёплые объятия с Лукашенко

Чемпионат мира 2021 года продолжает оставаться самой острой темой в хоккейной Европе. Решение о возможном переносе турнира должны принять не позднее конца января, а президент ИИХФ Рене Фазель всё ещё надеется сгладить все углы и сохранить Минск как место проведения соревнований. Для этого 11 января он посетил Минск.

Ему не позавидуешь, во многих странах представители спорта, правительства и общественности Европы оказывают давление на Фазеля, требуя перенести ЧМ из Минска. Но если раньше большая часть критики обрушивалась на самого президента Беларуси Александра Лукашенко, а Фазелю вменяли лишь нерешительность, то теперь уже отбиваться и оправдываться пришлось самому лидеру ИИХФ. Всё дело в слишком тёплых объятиях с Лукашенко, которые расценили как поддержку его политики.

«Фазель – позор хоккея»

Бывший член Европарламента Ребекка Хармс назвала эту встречу «ещё одним примером бесстыдства международных спортивных организаций», её действующий коллега Павел Тленичка и вовсе заявил, что «Фазель – позор хоккея». Высказалась и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, напомнив Фазелю, что в то время, когда он «обнимается с диктатором, в нескольких километрах от него политические заключённые сидят за решёткой в нечеловеческих условиях».

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«Это позор и абсолютно неприемлемо, что ИИХФ продолжает поддерживать белорусский режим, в том числе вот такой тёплой встречей. То, что федерация всё ещё планирует провести ЧМ в Минске, — это отвратительно и является издёвкой над протестующими против притеснений в Беларуси», — заявила член Европарламента Карин Карлсборо, которая несколько месяцев назад организовала сбор подписей за перенос турнира.

«Дантиста Рене Фазеля надо немедленно уволить. Все страны-участники ИИХФ должны действовать немедленно, а не через неделю или месяц», — написал журналист Iltalehti Пекка Ялонен.

Представители хоккейных федераций предпочли не акцентировать внимание на объятиях Фазеля с Лукашенко, а просто продолжили давить на то, что чемпионат мира должен быть перенесён. Глава Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммеля не исключил бойкота со стороны сборной Суоми. Его в очередной раз поддержал и вице-президент ИИХФ Калерво Куммола: «Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду — чемпионат мира на территории Беларуси невозможен».

Аналогичное заявление сделал и глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон: «Сейчас в Беларуси невозможно проводить ЧМ. Люди там борются за свободу, а их сажают в тюрьму, применяют к ним насилие. Эта ситуация влияет на всех нас».

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«В Минске я играл с огнём и немного обжёгся»

Фазелю пришлось ещё раз обозначить свою позицию и объяснить, что хорошие отношения – это залог конструктивного диалога, а политику нельзя смешивать со спортом. «Прошу прощения, если наше фото создаёт впечатление, что я поддерживаю события и репрессии в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чемпионат мира по хоккею ведёт к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.

У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести ЧМ — наш долг. Если это не остановить сейчас, то будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно что он стремится к диалогу с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси — это что-то изменит в стране? Конечно же, нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, что он готов провести новые выборы. Должен признаться: в Минске я играл с огнём. И немного обжёгся. Теперь изменить это мнение будет сложно.

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Не чувствую, что меня использовали. С такими людьми, как Лукашенко, тяжело вести переговоры. Но благодаря нашим особым отношениям мы смогли перейти от слов к делу. Однако в социальных сетях вы очень быстро делаете выводы из увиденного — мне ужасно жаль по этому поводу. Уверен, что я не сделал ничего плохого. С помощью этого ЧМ мы можем добиться того, чего иначе не достичь. Кто-то чего-то добился в Беларуси санкциями и бойкотами? Никто. Я идеалист в плане отношения к спорту, он нужен для того, чтобы люди собирались вместе. У него есть эта сила», — сказал Фазель.

Как бы ни отстаивал Фазель ЧМ в Беларуси, перевес не на его стороне. Оппозиция выступает против него единым фронтом, со всех сторон давит европейская пресса. Он всё ещё настроен сохранить турнир в Беларуси, но встреча с Лукашенко не только не успокоила ситуацию, а ещё больше её накалила. Времени (а главное, поводов) всё наладить у него совсем немного, до конца января. 27-го числа состоится заседание правления ИИХФ, на котором надо будет принять окончательное решение.