Крикунов — о молодёжи «Динамо»: копия всегда хуже оригинала. Не надо копировать Шипачёва

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов порассуждал о желании молодых хоккеистов играть в стиле лидера команды Вадима Шипачёва.

«Бывает, что уже перед взятием ворот молодёжь какие-то непонятные передачи начинает отдавать. Хотят сыграть красиво, как Шипачёв. Но Вадик-то все сделает четко. Даже если его пас не совсем обоснованный, он ситуацию не ухудшит. Потому что шайба партнеру четко на клюшку придет, острота у чужих ворот сохранится, и все закончится голом. Вот только так, как Шипачёв, мало кто пас отдать может.

Не надо копировать Шипачёва? Вот мы то же самое им говорим. Копия всегда хуже оригинала. Не надо никого копировать. Играйте так, как вы понимаете игру. Что-то у мастера взять можно, но не всё», — цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».