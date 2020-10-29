«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника

Линдберг и Кагарлицкий стабилизировали положение «Динамо»
Московское «Динамо» в очередной раз переживает турбулентные времена. Поражение в матче с «Авангардом» могло поставить бело-голубых на грань вылета из зоны плей-офф и подвести главного тренера команды Владимира Крикунова под возможную отставку. Однако гол шведского нападающего Оскара Линдберга за 43 секунды до конца основного времени и последующая шайба Даниила Тарасова в овертайме на время стабилизировали положение в бело-голубом коллективе.
Примечательно, что вчера свои лучшие матчи в сезоне одновременно провели Линдберг и Дмитрий Кагарлицкий. Швед и россиянин в межсезонье стали главными приобретениями динамовцев в ходе трансферной кампании. Именно Крикунов настаивал на приобретении этих хоккеистов. Заслуженный тренер России возлагал огромные надежды на игроков, однако старт чемпионата по разным причинам не удался обоим новичкам.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
До вчерашнего дня на счету Оскара и Дмитрия в общей сложности было всего три заброшенные шайбы. Но в матче с «ястребами» Кагарлицкий сначала забил сам, а затем помог Линдбергу перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке уже сам Оскар мастерски нашёл Тарасова на пустых воротах. Таким образом, «Динамо» одержало волевую победу, поднявшись на шестое место в Западной конференции КХЛ.
«Играем за Крикунова. Не хотим лишних движений»
Сразу после завершения встречи Кагарлицкий вместе с капитаном команды Вадимом Шипачёвым держали слово перед журналистами, которые спрашивали игроков о главной теме последних дней – слухах о возможной отставке Крикунова.
«Это слухи. Мы все играем за Владимира Васильевича. Он наш главный тренер. Не хотим никаких лишних движений. Сегодняшняя победа показала, что у нас есть команда и что у нас всё в порядке», — сказал Шипачёв.
«Даже добавить нечего, все понимают прекрасно наше положение, и не думаю, что кого-то это устраивает, в том числе нас. Хотели так сыграть, очень нужна была эта победа. Вадим здорово сказал, абсолютно поддержу его слова», — поддержал партнёра по звену Кагарлицкий.
Второй год подряд «Динамо» проводит лучшие матчи в сезоне в критические моменты
Забавно, что второй сезон кряду в «Динамо» проявляется интересная тенденция. Всякий раз, когда молва начинает отправлять Владимира Васильевича на покой, его команда резко мобилизуется и проводит яркий матч. В середине октября 2019 года отставка Крикунова многим казалась уже неминуемой. Дела бело-голубых прошлой осенью шли из вон рук плохо. На одном из отрезков сезона команда проиграла пять матчей из шести, забросив в этом временном периоде всего девять шайб.
В случае поражения в домашнем матче с «Автомобилистом» Крикунова, скорее всего, уже бы ничего не спасло от увольнения. После 20 минут игры динамовцы горели со счётом 0:2. Более того – на последней минуте периода немецкий форвард уральского клуба Брукс Мэйсек расстреливал пустые ворота хозяев, но угодил в штангу. Пусти Брукс игровой снаряд несколькими сантиметрами левее – и 0:3. Вместо этого бело-голубые завелись в раздевалке и выдали одни из лучших 40 минут в том сезоне. Грустные 0:2 превратились в эффектные 6:3, а разговоры об отставке начали сходить на нет. К тому же следом динамовцы выиграли ещё шесть матчей из семи, сильно улучшив своё положение в турнирной таблице.
«Знаете, у некоторых тренеров есть запланированный спад, а вот у нас плановый подъём. Я же говорил, команда просто не в голосе была, подождите немного, запоёт. Когда у нас будет запланированный спад? А у нас не будет. Я же говорил, у некоторых так было. Невнимательно вы слушаете», — говорил Крикунов после удачной серии.
Нечто похожее произошло уже на старте этого регулярного чемпионата. После ярко проведённой летней селекции у болельщиков «Динамо» были очень высокие ожидания от выступления команды. Вот только начало регулярки обернулось тремя поражениями в матчах с принципиальными соперниками. Четвёртый матч в сезоне динамовцы проводили на выезде в Нур-Султане с местным «Барысом». За 10 минут до завершения основного времени бело-голубые бесславно горели – 2:4. Но тут своё слово сказал Шипачёв. Капитан «Динамо» взял всю игру на себя, оформил дубль и спас команду от поражения. В овертайме забил Тарасов и начал победную серию «Динамо».
Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Крикунов готов превзойти достижение Юрзинова
Обратили внимание на интересный нюанс? Матчи с «Барысом» и «Авангардом» во многом похожи друг на друга. В Москве динамовцы опять отыгрались на последней минуте основного времени, а в овертайме, как и в Нур-Султане, снова отличился Тарасов. Всякий раз, когда под Крикуновым начинает раскачиваться кресло, лидеры его команды берут ситуацию в свои руки и приносят клубу важную победу.
Способствует ли гол Тарасова старту новой победной серии «Динамо»? Это интересный и сложный вопрос, ведь впереди бело-голубых ждут два матча с «Локомотивом» и ЦСКА. Этим соперникам динамовцы в общей сложности проиграли уже четыре раза в ходе этой регулярки. Одной победы над «Авангардом» мало, чтобы окончательно потушить разговоры о возможных изменениях на тренерском мостике клуба. А значит, ключевым игрокам «Динамо» необходимо продолжать подтверждать на льду свои красивые слова, сказанные во время пресс-конференций.
Что касается Крикунова, то вчера он одержал знаковую победу. Для 70-летнего наставника бело-голубых эта победа стала 200-й в московском клубе. Крикунов стал третьим главным тренером в истории динамовцев, кому покорилась данная отметка. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), в второе место занимает Владимир Юрзинов (204). Юрзинов-старший удерживает за собой второе место в этой номинации на протяжении последних 28 лет. Сумеет ли Крикунов в очередной раз переписать историю московского «Динамо»? Ответ на этот вопрос может дать только его команда.
- 29 октября 2020
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:41
-
08:15
-
08:00
- 28 октября 2020
-
23:57
-
23:45