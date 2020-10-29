«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника

Линдберг и Кагарлицкий стабилизировали положение «Динамо»

Московское «Динамо» в очередной раз переживает турбулентные времена. Поражение в матче с «Авангардом» могло поставить бело-голубых на грань вылета из зоны плей-офф и подвести главного тренера команды Владимира Крикунова под возможную отставку. Однако гол шведского нападающего Оскара Линдберга за 43 секунды до конца основного времени и последующая шайба Даниила Тарасова в овертайме на время стабилизировали положение в бело-голубом коллективе.

Невероятный Толчинский едва не обыграл «Динамо». Хозяев спас проснувшийся Линдберг Динамовцы отыгрались на последней минуте основного времени и вырвали победу в овертайме.

Примечательно, что вчера свои лучшие матчи в сезоне одновременно провели Линдберг и Дмитрий Кагарлицкий. Швед и россиянин в межсезонье стали главными приобретениями динамовцев в ходе трансферной кампании. Именно Крикунов настаивал на приобретении этих хоккеистов. Заслуженный тренер России возлагал огромные надежды на игроков, однако старт чемпионата по разным причинам не удался обоим новичкам.

Дмитрий Кагарлицкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До вчерашнего дня на счету Оскара и Дмитрия в общей сложности было всего три заброшенные шайбы. Но в матче с «ястребами» Кагарлицкий сначала забил сам, а затем помог Линдбергу перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке уже сам Оскар мастерски нашёл Тарасова на пустых воротах. Таким образом, «Динамо» одержало волевую победу, поднявшись на шестое место в Западной конференции КХЛ.

«Играем за Крикунова. Не хотим лишних движений»

Сразу после завершения встречи Кагарлицкий вместе с капитаном команды Вадимом Шипачёвым держали слово перед журналистами, которые спрашивали игроков о главной теме последних дней – слухах о возможной отставке Крикунова.

«Это слухи. Мы все играем за Владимира Васильевича. Он наш главный тренер. Не хотим никаких лишних движений. Сегодняшняя победа показала, что у нас есть команда и что у нас всё в порядке», — сказал Шипачёв.

Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».

«Даже добавить нечего, все понимают прекрасно наше положение, и не думаю, что кого-то это устраивает, в том числе нас. Хотели так сыграть, очень нужна была эта победа. Вадим здорово сказал, абсолютно поддержу его слова», — поддержал партнёра по звену Кагарлицкий.

Второй год подряд «Динамо» проводит лучшие матчи в сезоне в критические моменты

Забавно, что второй сезон кряду в «Динамо» проявляется интересная тенденция. Всякий раз, когда молва начинает отправлять Владимира Васильевича на покой, его команда резко мобилизуется и проводит яркий матч. В середине октября 2019 года отставка Крикунова многим казалась уже неминуемой. Дела бело-голубых прошлой осенью шли из вон рук плохо. На одном из отрезков сезона команда проиграла пять матчей из шести, забросив в этом временном периоде всего девять шайб.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

В случае поражения в домашнем матче с «Автомобилистом» Крикунова, скорее всего, уже бы ничего не спасло от увольнения. После 20 минут игры динамовцы горели со счётом 0:2. Более того – на последней минуте периода немецкий форвард уральского клуба Брукс Мэйсек расстреливал пустые ворота хозяев, но угодил в штангу. Пусти Брукс игровой снаряд несколькими сантиметрами левее – и 0:3. Вместо этого бело-голубые завелись в раздевалке и выдали одни из лучших 40 минут в том сезоне. Грустные 0:2 превратились в эффектные 6:3, а разговоры об отставке начали сходить на нет. К тому же следом динамовцы выиграли ещё шесть матчей из семи, сильно улучшив своё положение в турнирной таблице.

«Знаете, у некоторых тренеров есть запланированный спад, а вот у нас плановый подъём. Я же говорил, команда просто не в голосе была, подождите немного, запоёт. Когда у нас будет запланированный спад? А у нас не будет. Я же говорил, у некоторых так было. Невнимательно вы слушаете», — говорил Крикунов после удачной серии.

Крикунов: я же говорил вам — подождите немного, «Динамо» запоёт

Нечто похожее произошло уже на старте этого регулярного чемпионата. После ярко проведённой летней селекции у болельщиков «Динамо» были очень высокие ожидания от выступления команды. Вот только начало регулярки обернулось тремя поражениями в матчах с принципиальными соперниками. Четвёртый матч в сезоне динамовцы проводили на выезде в Нур-Султане с местным «Барысом». За 10 минут до завершения основного времени бело-голубые бесславно горели – 2:4. Но тут своё слово сказал Шипачёв. Капитан «Динамо» взял всю игру на себя, оформил дубль и спас команду от поражения. В овертайме забил Тарасов и начал победную серию «Динамо».

Глоток свежего воздуха. Шипачёв вытащил «Динамо» и спас Крикунова Москвичи со скрипом победили в столице Казахстана. Наконец-то проснулось первое звено.

Крикунов готов превзойти достижение Юрзинова

Обратили внимание на интересный нюанс? Матчи с «Барысом» и «Авангардом» во многом похожи друг на друга. В Москве динамовцы опять отыгрались на последней минуте основного времени, а в овертайме, как и в Нур-Султане, снова отличился Тарасов. Всякий раз, когда под Крикуновым начинает раскачиваться кресло, лидеры его команды берут ситуацию в свои руки и приносят клубу важную победу.

Способствует ли гол Тарасова старту новой победной серии «Динамо»? Это интересный и сложный вопрос, ведь впереди бело-голубых ждут два матча с «Локомотивом» и ЦСКА. Этим соперникам динамовцы в общей сложности проиграли уже четыре раза в ходе этой регулярки. Одной победы над «Авангардом» мало, чтобы окончательно потушить разговоры о возможных изменениях на тренерском мостике клуба. А значит, ключевым игрокам «Динамо» необходимо продолжать подтверждать на льду свои красивые слова, сказанные во время пресс-конференций.

Сыграли за тренера! Крикунов попал в больницу, а его «Динамо» сняло проклятие СКА Кагарлицкий провёл лучший матч в этом сезоне, но ключевым эпизодом стал невероятный рикошет после броска Волкова.

Что касается Крикунова, то вчера он одержал знаковую победу. Для 70-летнего наставника бело-голубых эта победа стала 200-й в московском клубе. Крикунов стал третьим главным тренером в истории динамовцев, кому покорилась данная отметка. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), в второе место занимает Владимир Юрзинов (204). Юрзинов-старший удерживает за собой второе место в этой номинации на протяжении последних 28 лет. Сумеет ли Крикунов в очередной раз переписать историю московского «Динамо»? Ответ на этот вопрос может дать только его команда.