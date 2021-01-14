Ковалёв: это не «Сибирь» пассивно играла, а «Куньлунь» не дал ей ничего создать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Сибирью» (3:1).

«Тяжёлый матч для нас получился. Важно было зацепиться за победу, чтобы не упасть духом окончательно, чтобы не проиграть три матча подряд. Ожидали, что силы будут на исходе, но сыграли тактически правильно и не дали сопернику забить.

Чем этот матч с «Сибирью» отличался от матча в Мытищах и повлиял ли эмоционально? Был важный разговор. Было принципиально забрать у новосибирцев то, что они у нас отобрали. В домашнем матче мы как-то сразу развалились, не поверили в себя и матч был потерян. Мы сделали выводы, чтобы этого больше не повторялось, и мы не опускались до такого уровня. Сегодня мы отыграли полные 60 минут.

Удивила ли «Сибирь» пассивностью и медленной игрой? Они играли как могли. Мы ничего не дали им создать. Они пытались забрасывать в зону и ставить игроков в средней зоне, но мы поменяли тактику против «Сибири». Я не думаю, что «Сибирь» пассивно играла, просто мы два периода не давали им ничего сделать», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.