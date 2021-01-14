Лямся: все верят в нашу систему, у «Салавата Юлаева» есть шансы достичь больших высот

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (6:3).

«Хорошая командная победа. Мы начали игру медленно, соперник нас переигрывал. Сказалась маленькая площадка, но потом мы привыкли и показали свою игру, которую я хотел увидеть. Прибавили в атаке, отмечу игру Тарасова. В меньшинстве здорово действовали, вернулись в игру и отыгрались за счёт характера. Я как тренер доволен тем, как действовала команда, когда нужно было отыгрываться.

Почему так много играет Владислав Картаев, который по показателям худший центр в команде? У меня другое мнение. Его тройка хорошо сыграла. Он действовал неплохо.

За счёт чего «Салават» добавил в 2021 году? Думаю, что всё идёт изнутри команды. Лидеры проявляет себя в раздевалке, все верят в нашу систему, в совокупности это даёт результат. У нас есть шансы достичь больших высот. Это главная составляющая побед.

Команда отлично ответила на все вызовы своей игрой. Я хотел поддержать хорошую атмосферу. Мы можем действовать лучше, хотелось, чтобы все были на позитиве, верили в себя и прибавляли по ходу встречи. Три удаления в третьем периоде? Удаления Гранлунда я не видел. Хартикайнену не повезло, он играл по шайбе, просто так получилось. Но мы играли здорово.

Рекорд Хартикайнена? Это огромное достижение. Он много лет играет в Уфе и полностью отдаётся команде. Надеюсь, он продолжит действовать в том же духе. Хартикайнен играет с душей и сердцем, – приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».