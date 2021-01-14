Мамин: не скажу, что ЦСКА ужасно играл. «Локомотив» наказал нас за ошибки
Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:3).
«Я не скажу, что прям ужасно играли. Соперник наказал за какие-то ошибки. И без голов, понятное дело, не выиграть игру. Когда у тебя ноль голов, ясно, что ты, видимо, был не нацелен на ворота. Наверное, нужно было где-то попроще сыграть, не придумывать хитрые передачи, а набрасывать на ворота», — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 17 января.
«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА, забросив 3 шайбы
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