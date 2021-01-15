Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче в лиге

Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче в лиге
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода счёт равный — 1:1.

Гости открыли счёт в матче усилиями шведского защитника Юнаса Бродина. Результативной передачей в этом эпизоде отметился российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов, проводящий дебютный матч в лиге.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиги. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.

Руссо: трудно поверить, но до долгожданного дебюта Капризова в НХЛ осталось несколько дней
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021