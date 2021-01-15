Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода счёт равный — 1:1.

Гости открыли счёт в матче усилиями шведского защитника Юнаса Бродина. Результативной передачей в этом эпизоде отметился российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов, проводящий дебютный матч в лиге.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиги. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.