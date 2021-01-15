Чешский голкипер Петр Мразек установил уникальное достижение в истории «Каролины»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0. Третью шайбу в матче забросил россиянин Андрей Свечников.
Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Каролины» Петр Мразек. Чешский вратарь парировал 14 бросков и установил уникальное достижение в истории клуба. Мразек стал первым голкипером, кому удалось отыграть на ноль в матче открытия сезона. Подобного не происходило в истории «Хартфорд Уэйлерс», чьим правопреемником является «Каролина».
Первую шайбу за «Каролину» в ворота гостей на 4-й минуте отправил Нино Нидеррайтер. Второй гол за 2,5 минуты до конца встречи оформил Райан Дзингел. Россиянин Свечников поразил уже пустые ворота соперника за минуту до финальной сирены.
Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта»
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