Каменский: неважно, как Капризов забил эту шайбу. Гол — всегда радость для нападающего

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал дебют российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) Кирилл записал на свой счёт заброшенную шайбу в овертайме и две результативные передачи.
«Очень рад за Капризова. Хочу поздравить его с хорошей игрой, дай бог, чтобы в каждой игре было по одной или по две шайбы. Главное — без травм. Будем болеть и переживать за Кирилла. Пожелаем здоровья. А парень он талантливый, играть умеет.
Неважно, как Капризов забил эту шайбу. Шайба, которая пересекла линию ворот, называется голом. А гол — это всегда радость для нападающего. Кирилл пока только начал, но я считаю, что в НХЛ нужно уезжать на первые роли и быть лидером», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 января 2021
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