Бадюков: Капризов всё делает абсолютно правильно. Это пример для остальных молодых игроков

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал дебют российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Ещё рано говорить о «Колдер Трофи». Главное, чтобы всё было без травм. У Кирилла есть все данные, чтобы стать лучшим новичком. Дело даже не в шайбе, а в том, как Капризова воспримет команда, как его будет использовать тренер. Самое главное, чтобы Кирилл двигался в этом направлении, стабильно делал результат.



Вообще без разницы, как забивать. Впереди ещё как минимум 52 матча. Лучше забить какие-нибудь 52 шайбы, чем одну, но красивую. Пример Капризова показывает, что в НХЛ лучше уезжать состоявшимся игроком. Кирилл всё делает абсолютно правильно. Это пример для остальных молодых игроков, как желательно выстраивать свою стратегию. Обладая таким талантом, Капризов его совершенствует. Он всё сделал для ЦСКА, многое — для нашей сборной, а сейчас будет воплощать свою мечту в НХЛ» — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.