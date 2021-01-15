КХЛ объявила об изменении даты проведения матча «Динамо» Рига – «Ак Барс»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила об изменении даты проведения матча «Динамо» Рига – «Ак Барс».

«В связи с обращением рижского «Динамо» из-за загруженности «Арены Рига», а также по согласованию с «Ак Барсом» лига в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча:



№ 636 «Динамо» Рига – «Ак Барс» с 16 на 15 февраля 2021 года», — сказано в официальном сообщении пресс-службы лиги.

Команда Дмитрия Квартальнова располагается на первом месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков в 45 матчах. В активе казанской команды 33 победы при 12 поражениях. В свою очередь рижане замыкают турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 21 очком в 43 встречах.