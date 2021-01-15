Агент Тарасенко — болельщикам: вы обязательно увидите Владимира в игре в нынешнем сезоне

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал слухи, что форвард «Сан-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может пропустить весь сезон-2021.
«Говорить, что Владимир Тарасенко пропустит сезон, крайне некорректно. Такую информацию может сообщить только сам игрок или клуб. Где взята данная информация, мне неизвестно. От себя могу сказать, что буквально вчера мы с Владимиром обсуждали состояние его здоровья.
Важно, чтобы он полностью восстановился и чувствовал уверенность в своих силах. Дорогие болельщики, вы обязательно увидите Владимира в игре в нынешнем сезоне», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Недавно стало известно, что «блюзмены» поместили Владимира в долгосрочный список травмированных. Ранее сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет восстановиться только к плей-офф.
- 15 января 2021
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