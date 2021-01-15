Бурк — о Романове: скоро этот мальчишка будет стержнем «Монреаля»

Бывший генменеджер клубов НХЛ, обозреватель Sportsnet Брайан Бурк поделился мнением о защитнике «Монреаль Канадиенс» Александре Романове.



«Я помню, как общался с Марком Бержевеном после обмена Джоэла Эдмундсона. И он сказал: «Нам нужен защитник в третью пару». И мы его приобрели. Потому что защитник в топ-4 у нас уже есть – это Романов.



И вы посмотрите, как этот парень играет. В каком темпе возвращается в зону, как избегает форчека соперника, как видит площадку, какие передачи выдаёт на ход партнёрам… В нём сразу видно умного хоккеиста, и он не боится использовать свой бросок, если есть возможность. А уж про пас Татару я не говорю – это было великолепно.



Романов совсем не выглядит как новичок. Более того, совсем скоро этот мальчишка будет стержнем этой команды», – сказал Бурк в эфире Hockey Night In Canada.