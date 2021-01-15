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Бурк — о Романове: скоро этот мальчишка будет стержнем «Монреаля»

Бурк — о Романове: скоро этот мальчишка будет стержнем «Монреаля»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генменеджер клубов НХЛ, обозреватель Sportsnet Брайан Бурк поделился мнением о защитнике «Монреаль Канадиенс» Александре Романове.

«Я помню, как общался с Марком Бержевеном после обмена Джоэла Эдмундсона. И он сказал: «Нам нужен защитник в третью пару». И мы его приобрели. Потому что защитник в топ-4 у нас уже есть – это Романов.

И вы посмотрите, как этот парень играет. В каком темпе возвращается в зону, как избегает форчека соперника, как видит площадку, какие передачи выдаёт на ход партнёрам… В нём сразу видно умного хоккеиста, и он не боится использовать свой бросок, если есть возможность. А уж про пас Татару я не говорю – это было великолепно.

Романов совсем не выглядит как новичок. Более того, совсем скоро этот мальчишка будет стержнем этой команды», – сказал Бурк в эфире Hockey Night In Canada.

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