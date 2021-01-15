Бурк — о Романове: скоро этот мальчишка будет стержнем «Монреаля»

Бывший генменеджер клубов НХЛ, обозреватель Sportsnet Брайан Бурк поделился мнением о защитнике «Монреаль Канадиенс» Александре Романове.
«Я помню, как общался с Марком Бержевеном после обмена Джоэла Эдмундсона. И он сказал: «Нам нужен защитник в третью пару». И мы его приобрели. Потому что защитник в топ-4 у нас уже есть – это Романов.
И вы посмотрите, как этот парень играет. В каком темпе возвращается в зону, как избегает форчека соперника, как видит площадку, какие передачи выдаёт на ход партнёрам… В нём сразу видно умного хоккеиста, и он не боится использовать свой бросок, если есть возможность. А уж про пас Татару я не говорю – это было великолепно.
Романов совсем не выглядит как новичок. Более того, совсем скоро этот мальчишка будет стержнем этой команды», – сказал Бурк в эфире Hockey Night In Canada.
- 15 января 2021
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
14:13
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:30
-
12:02
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:13
-
09:09
-
08:59
-
08:49
-
08:05
-
07:59
-
07:35
-
07:13
-
07:03
-
06:50
-
06:42
-
06:42
-
06:28
-
06:27