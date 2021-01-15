Тихонов: «Ак Барс» должен быть подальше от бокса для оштрафованных в матче с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Авангардом».



«Не сложно ли возвращаться в состав именно на такие матчи? Да, в такой матч надо входить с максимальной концентрацией. Наоборот, это только поможет. Весь фокус будет на встрече. Рад, что возвращаюсь в состав перед таким интересным матчем.



Не успел ли за время отсутствия растерять взаимодействие между Найджелом Доусом и Стефаном Да Костой? Надеюсь, что нет. На тренировках мы хорошо понимаем друг друга. Нужно перенести всё это на сегодняшний матч и попытаться продолжить наши успехи.



Что может помочь избежать необязательных удалений? Очень многое будет решать дисциплина. Мы знаем, что у них команда очень дисциплинированная, мало удаляется. Мы должны быть подальше от бокса для оштрафованных и пореже там побывать.



Есть ли ощущение особенного матча? Ребята все настроены, подготовлены. Не только болельщики, но и мы ждали этого матча. Будет интересный хоккей», — приводит слова Тихонова пресс-служба казанцев.



Матч «Ак Барс» − «Авангард» состоится сегодня, 15 января, на «Татнефть-Арене». Начало — в 19:00 мск.

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