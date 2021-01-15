Тейлор Холл забросил первую шайбу за «Баффало», поразив ворота «Вашингтона»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.

Первую шайбу за «Сэйбрз» забросил нападающий Тейлор Холл. В середине первого периода Виктор Олофссон отдавал передачу из правого круга вбрасывания на пятачок, куда резким рывком подъехал Холл, переправивший шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге. Видео первого гола Холла за «Баффало» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что канадский нападающий Тейлор Холл, вышедший на рынок свободных агентов по окончании контракта с «Аризоной Койотс», в середине октября 2020 года перешёл в «Баффало Сэйбрз». Соглашение с игроком заключено на год. Сумма контракта – $ 8 млн.