Артемий Князев покинул систему «Ак Барса». Защитник отправится в Северную Америку

Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев покинул систему «Ак Барса», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.



Отмечается, что он продолжит карьеру в Северной Америке.



Хоккеист в этом сезоне не выступал за «Ак Барс» в КХЛ. В ВХЛ за «Барс» он провёл 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.



Он выступал в системе казанского клуба на правах аренды из команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Князев был выбран «Шаркс» под общим 48-м номером на драфте НХЛ-2019 и уже подписал контракт новичка с клубом.



Защитник принял участие в молодёжном чемпионате мира—2021 в составе молодёжной сборной России. Он сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Князев: Ларионов всегда советовал не бояться ошибиться, креативить