Артемий Князев покинул систему «Ак Барса». Защитник отправится в Северную Америку
Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев покинул систему «Ак Барса», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.
Отмечается, что он продолжит карьеру в Северной Америке.
Хоккеист в этом сезоне не выступал за «Ак Барс» в КХЛ. В ВХЛ за «Барс» он провёл 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Он выступал в системе казанского клуба на правах аренды из команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Князев был выбран «Шаркс» под общим 48-м номером на драфте НХЛ-2019 и уже подписал контракт новичка с клубом.
Защитник принял участие в молодёжном чемпионате мира—2021 в составе молодёжной сборной России. Он сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
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