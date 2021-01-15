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Артемий Князев покинул систему «Ак Барса». Защитник отправится в Северную Америку

Артемий Князев покинул систему «Ак Барса». Защитник отправится в Северную Америку
Хоккей / КХЛ 0

Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев покинул систему «Ак Барса», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Отмечается, что он продолжит карьеру в Северной Америке.

Хоккеист в этом сезоне не выступал за «Ак Барс» в КХЛ. В ВХЛ за «Барс» он провёл 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Он выступал в системе казанского клуба на правах аренды из команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Князев был выбран «Шаркс» под общим 48-м номером на драфте НХЛ-2019 и уже подписал контракт новичка с клубом.

Защитник принял участие в молодёжном чемпионате мира—2021 в составе молодёжной сборной России. Он сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

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