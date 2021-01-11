Князев: Ларионов всегда советовал не бояться ошибиться, креативить

Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев поделился впечатлениями от МЧМ-2021.
«Пришёл ли в себя от того, что произошло на МЧМ, за время перелёта из Эдмонтона в Москву? В принципе да. Мы уже свыклись с этими мыслями. Сейчас уже не такие эмоции, какие были сразу после матчей.
Были ли шансы победить в полуфинале с Канадой? Шансы есть всегда. Могу точно сказать, что мы ответственно подходили к этой встрече, выкладывались полностью на льду. Но соперник оказался сильнее. Особенно нас подвели первые пропущенные шайбы. Канада получила хорошее преимущество в счёте, нам надо было как-то на это ответить, но не удалось придумать что-то, что затруднило бы им матч.
Чему научились, работая под руководством Игоря Ларионова? Не бояться ошибиться. Игорь Николаевич нам всегда это советовал. Создавать моменты, креативить в пределах разумного», — приводят слова Князева «Известия».
- 11 января 2021
-
14:51
-
14:29
-
13:54
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:25
-
12:15
-
11:59
-
11:46
-
11:01
-
10:57
-
10:31
-
09:56
-
09:17
-
08:59
-
08:32
-
06:18
-
06:00
- 10 января 2021
-
23:37
-
23:18
-
22:39
-
22:25
-
21:55
-
21:34
-
21:05
-
20:52
-
20:20
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:19
-
18:53