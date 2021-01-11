Князев: Ларионов всегда советовал не бояться ошибиться, креативить

Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев поделился впечатлениями от МЧМ-2021.



«Пришёл ли в себя от того, что произошло на МЧМ, за время перелёта из Эдмонтона в Москву? В принципе да. Мы уже свыклись с этими мыслями. Сейчас уже не такие эмоции, какие были сразу после матчей.



Были ли шансы победить в полуфинале с Канадой? Шансы есть всегда. Могу точно сказать, что мы ответственно подходили к этой встрече, выкладывались полностью на льду. Но соперник оказался сильнее. Особенно нас подвели первые пропущенные шайбы. Канада получила хорошее преимущество в счёте, нам надо было как-то на это ответить, но не удалось придумать что-то, что затруднило бы им матч.



Чему научились, работая под руководством Игоря Ларионова? Не бояться ошибиться. Игорь Николаевич нам всегда это советовал. Создавать моменты, креативить в пределах разумного», — приводят слова Князева «Известия».

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