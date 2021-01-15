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Фазель: Латвия предложила провести все матчи ЧМ-2021 в Риге

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ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: Латвия предложила провести все матчи ЧМ-2021 в Риге
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге.

Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно провести ещё несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете ИИХФ, который запланирован на конец января.

Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение от Датского хоккейного союза, а также что ведёт переговоры с Федерацией хоккея Словакии.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Напомним, различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.

Фазель: ситуация сейчас отличается от того, что было в 2014-м. На нас оказывается давление
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