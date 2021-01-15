«Ак Барс» первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.



Благодаря этой победе казанцы набрали после 45 матчей 70 очков и обеспечили себе участие в плей-офф.



В нынешнем сезоне «Ак Барс» одержал 26 побед в основное время, две — в овертайме и ещё пять — в серии буллитов. В последних 13 матчах казанцы 12 раз обыгрывали своих соперников, потерпев лишь одно поражение: в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» «Ак Барс» проиграл со счётом 3:7.



Напомним, «Ак Барс» выходил в плей-офф в каждом из предыдущих 12 сезонов Континентальной хоккейной лиги. В сезонах 2008/2009, 2009/2010 и 2017/2018 казанцы выигрывали Кубок Гагарина.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача