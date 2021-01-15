Хартли: «Авангарду» не хватает глубины состава, сегодня потеряли ещё одного солдата

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:3).



«Хорошая интенсивность у матча, хорошие скорости. Потеряли Секача, нахватали удалений, а у «Ак Барса» силовая крупная команда. Мы играли с тремя центральными почти весь матч, много оборонялись. Одно удаление казанцы реализовали, к сожалению, мы проиграли. Не стал бы обвинять Грубеца во второй шайбе. Там был дальний бросок, но при этом рикошет от клюшки Каски. Те, кто имел опыт отражений бросков, понимает, что у Шимона не было шансов. А в целом Грубец сыграл здорово.



Мы по-прежнему в той ситуации, когда много травмированных, нам немножко не хватает глубины состава. Сегодня потеряли ещё одного солдата. Я бы похвалил своих ребят за матч, просто сегодня Казань оказалась сильнее и быстрее», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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