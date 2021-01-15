Береглазов: наверное, «Авангарду» надо проще играть в большинстве, не искать лишний пас
Защитник омского «Авангарда» Алексей Береглазов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:3).
«Тяжелый матч, эмоциональный, жаль, что уступили. Но мы бились до последнего. «Ак Барс» наказал нас за ошибки. Ключевой момент? Во втором периоде нас поджали, но мы добавили в концовке. В третьем неплохо сыграли, но не получилось забить. А нас подловили на ошибке. В большинстве было несколько моментов, просто не зашла шайба. Надо попроще, наверное, играть, не искать лишний пас.
У нас есть ребята, глубина состава. Все готовы играть, настраиваемся на следующий матч. Мой гол? Да просто бросал в левый угол, даже показалось, что задела шайба кого-то», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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