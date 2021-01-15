Кагарлицкий: сегодня были свежее. Может, выходные нам нужно чаще давать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3).



«Матч был тяжёлый, очень напряжённый. «Торпедо» — хорошая команда, готовились к ней. Знаем, как они хорошо умеют играть в атаке, как умеют вытаскивать матчи, поэтому готовились очень серьёзно.



Почему сегодня получили два быстрых гола? Завтра обсудим, это происходит неоднократно. Думаю, завтра тренерский штаб заострит на этом наше внимание, да и мы с ребятами поговорим. В принципе, всё время разговариваем, что нужно играть строже после забитой и пропущенной шайбы. Что-то сегодня пошло не так. Повторюсь, «Торпедо» хорошо умеет отыгрываться. Возможно, в этом их сегодняшняя заслуга была.



Немного тяжеловато было после Нового года, а сегодня выглядели получше? Матчи разные бывают, накопившаяся усталость немного была, но мы работаем над этим. Стараемся выводить себя на прежний уровень, понимаем, что можем играть лучше, быстрее и свежее. Тренерский штаб дал выходной, сегодня были свежее. Может, выходные нам нужно давать почаще (смеётся)», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»