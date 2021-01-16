Романов – о встрече с Макдэвидом и Драйзайтлем: отличное испытание, с нетерпением жду игры

21-летний российский защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов прокомментировал свой дебют за океаном в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 ОТ).
«Да, сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Всё было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше. Могу сказать, что интеллектуальный уровень в лиге намного выше. Адаптация проходила в лагере, где мы сыграли пару двусторонок, но в игре сразу заметны высокая скорость и высокий интеллект игроков.
Разговор с родителями? Сказали, что были помарки, но без этого никак.
Встреча с Макдевидом и Драйзайтлем в матче с «Эдмонтоном»? Это отличное испытание, особенно в самом начале чемпионата. С нетерпением жду игры против них», — цитирует Романова русскоязычная версия сайта НХЛ.
Напомним, что Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.
- 16 января 2021
-
04:15
-
04:00
-
03:53
-
03:36
-
02:43
- 15 января 2021
-
23:48
-
23:28
-
23:17
-
23:10
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:08
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:45
-
19:32
-
19:02
-
18:48
-
18:36