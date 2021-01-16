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Романов – о встрече с Макдэвидом и Драйзайтлем: отличное испытание, с нетерпением жду игры

Романов – о встрече с Макдэвидом и Драйзайтлем: отличное испытание, с нетерпением жду игры
Хоккей / НХЛ 0
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21-летний российский защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов прокомментировал свой дебют за океаном в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 ОТ).

«Да, сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Всё было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше. Могу сказать, что интеллектуальный уровень в лиге намного выше. Адаптация проходила в лагере, где мы сыграли пару двусторонок, но в игре сразу заметны высокая скорость и высокий интеллект игроков.

Разговор с родителями? Сказали, что были помарки, но без этого никак.

Встреча с Макдевидом и Драйзайтлем в матче с «Эдмонтоном»? Это отличное испытание, особенно в самом начале чемпионата. С нетерпением жду игры против них», — цитирует Романова русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, что Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.

Montreal Journal: если Романов продолжит в том же духе, то станет хорошим защитником в НХЛ
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