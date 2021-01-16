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Кирилл Капризов рассказал, чего опасался перед дебютом за «Миннесоту» в НХЛ

Кирилл Капризов рассказал, чего опасался перед дебютом за «Миннесоту» в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

23-летний российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об ожиданиях от дебюта за океаном после переезда из КХЛ.

«Думал, что из-за размера площадок может возникнуть разница. А ещё из-за того, что я не играл в хоккей уже месяцев десять — с марта прошлого года. Думал, что в первое время будет тяжеловато и надо было бы привыкать в нескольких матчах. Но прошли первые три-четыре сменки, и я уже чувствовал себя нормально.

В плане хоккея я нормально соображаю и знаю, когда ребята что-то говорят. С этим нет каких-то проблем. Когда мне что-то надо, я могу спросить и они помогут мне», — цитирует Капризова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) Капризов установил рекорд НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»
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