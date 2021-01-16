Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Чикаго»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Матч прошёл в Тампе и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда, а Василевский отразил 35 бросков из 37.

Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Блэйк Коулман. На его счету гол и результативная передача. В тройку лучших вошёл защитник «Тампы» Виктор Хедман, не набравший очков, но заработавший показатель полезности «+2».

«Тампа» выиграла второй матч подряд на старте сезона, а «Чикаго» потерпел второе поражение. Напомним, в составе «Тампы» отсутствует российский форвард Никита Кучеров, который пропустит весь регулярный сезон из-за травмы.

Следующие встречи «Лайтнинг» дома проведут с «Далласом» 18 и 20 января, а «Чикаго» в гостях сыграет с «Флоридой» 18 и 20 января.