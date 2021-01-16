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«Колорадо» пять раз реализовал большинство в матче с «Сент-Луисом»

«Колорадо» пять раз реализовал большинство в матче с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на «Болл-Арене» в Денвере и завершилась с разгромным счётом 8:0 (0:0, 4:0, 4:0) в пользу подопечных Джареда Беднара.

В этой встрече «Колорадо» пять раз реализовал большинство усилиями Андре Бураковски, Микко Рантанена, Назема Кадри, Натана Маккиннона и Девона Тэйвза. Все шайбы были заброшены при игре «пять на четыре». «Сент-Луис» завершил встречу с 16 минутами штрафа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» 20 января в гостях встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Сент-Луис Блюз» 19 января дома примет «Сан-Хосе Шаркс».

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