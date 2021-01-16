Георгиев сыграет в воротах в домашнем матче с «Айлендерс», Лафренье перевели к Панарину

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что Александр Георгиев сыграет в воротах в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Новичок клуба Алексис Лафренье переведён во второе звено к Артемию Панарину и Райану Строуму.
В первом матче между командами, который состоялся 15 января, «Айлендерс» одержали победу с разгромным счётом 4:0. Следующий матч клубы проведут в ночь с 16 на 17 января, начало встречи — в 3:00 мск.
«Мы, конечно, очень встревожены тем, что произошло. Для тренерского штаба это было полным шоком, как и для всех игроков. Завтра нам предстоит сыграть против «Айлендерс» снова. Давайте посмотрим, как мы отреагируем.
Перевод Лафренье во второе звено? Это урок не только для Каапо Какко — это сообщение для всех. Мы пробуем разные вещи. Это начало сезона. Мы меняем сочетания, особенно после игры, такой как с «Айлендерс». Не хотелось слишком остро реагировать, но если кто-то играет лучше вас, они должен получить лучшую возможность», — приводит слова Куинна Lohud.
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