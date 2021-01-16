Лебедев: что происходит в Беларуси, война, разруха? Нет повода отнимать у страны ЧМ-2021

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.

«Главный лозунг спорта в мире — спорт вне политики. Сейчас на примере ситуации чемпионата мира по хоккею в Беларуси, да и на протяжении последних лет пяти, мы видим, что этот лозунг давно не работает. Я бы посоветовал пиарщикам спортивного движения в мире пересмотреть и поменять его на лозунг: «Спорт и политика — близнецы братья» или же «Спорт и политика неотъемлемы друг от друга». На любое спортивное мероприятие, планируемое провести в стране, которая кому-то не нравится, оказывается политическое давление. Так было и с чемпионатом мира по футболу в России. Сейчас Беларусь: отказ спонсоров, участников, завтра судьи скажут, что не поедут судить в Минск. Что это, если не политическое давление?

А что происходит в Беларуси? Гражданская война, разруха после землетрясения? Наверное, в уставе международной федерации хоккея есть моменты, связанные с переносом чемпионата из одной страны в другую. Но я уверен, что там нет ни одного признака, связанного с тем, что кому-то не нравится Лукашенко. Мне он тоже не нравится, будучи жителем Беларуси, я бы проголосовал за другого кандидата. Но это не повод отнимать у страны чемпионат мира, решение по которому было принято давно.

К сожалению, думаю, что Беларусь не сможет сохранить проведение чемпионата. До сегодняшнего дня Фазель не говорит об этом открыто. Я уверен, что решение уже принято, просто идёт поиск: куда перенести чемпионат мира. Но всё, что происходит в мире спорта и политики, абсолютно не соответствует жизненным принципам людей», — передаёт слова Лебедева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.