Фазель: Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы заговорили про конституцию и оппозицию

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился подробностями разговора с занимающим пост президента Беларуси Александром Лукашенко.



«Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы подняли такие политические вопросы, как конституция и оппозиция.



Упомянул ли я ситуацию с политическими заключёнными? По словам Лукашенко, политических заключенных в Беларуси нет, а после демонстраций людей сажают в тюрьмы за уголовные преступления, а не политические.



Согласен ли я с этим? Не знаю.



Сказал ли, что среди политических заключённых есть гражданка Швейцарии Наталья Херше? Да, премьер-министру Роману Головченко. Освободят ли её? Не могу ответить на этот вопрос», – приводит слова Фазеля Watson.



Напомним, различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.

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