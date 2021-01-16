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Фазель: Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы заговорили про конституцию и оппозицию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы заговорили про конституцию и оппозицию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился подробностями разговора с занимающим пост президента Беларуси Александром Лукашенко.

«Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы подняли такие политические вопросы, как конституция и оппозиция.

Упомянул ли я ситуацию с политическими заключёнными? По словам Лукашенко, политических заключенных в Беларуси нет, а после демонстраций людей сажают в тюрьмы за уголовные преступления, а не политические.

Согласен ли я с этим? Не знаю.

Сказал ли, что среди политических заключённых есть гражданка Швейцарии Наталья Херше? Да, премьер-министру Роману Головченко. Освободят ли её? Не могу ответить на этот вопрос», – приводит слова Фазеля Watson.

Напомним, различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.

Фазель: дали понять Лукашенко, что ЧМ-2021 невозможен без изменения политической ситуации
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