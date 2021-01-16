Фазель: Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы заговорили про конституцию и оппозицию

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился подробностями разговора с занимающим пост президента Беларуси Александром Лукашенко.
«Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы подняли такие политические вопросы, как конституция и оппозиция.
Упомянул ли я ситуацию с политическими заключёнными? По словам Лукашенко, политических заключенных в Беларуси нет, а после демонстраций людей сажают в тюрьмы за уголовные преступления, а не политические.
Согласен ли я с этим? Не знаю.
Сказал ли, что среди политических заключённых есть гражданка Швейцарии Наталья Херше? Да, премьер-министру Роману Головченко. Освободят ли её? Не могу ответить на этот вопрос», – приводит слова Фазеля Watson.
Напомним, различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.
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