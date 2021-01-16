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Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 500 результативных передач в КХЛ

Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 500 результативных передач в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 500 результативных передач в КХЛ. Это произошло в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».

На 56-й минуте встречи при счёте 2:2 Сергей Мозякин в чужой зоне поборолся за шайбу и отдал пас на Григория Дронова. Защитник сделал передачу на Филипа Хольма, который мощно бросил от синей линии. Юха Метсола не смог выручить уфимскую команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Мозякин записал на свой счёт результативную передачу. Она стала 500-й в Континентальной хоккейной лиге для российского нападающего. Всего Мозякин принял участие в 820 матчах КХЛ, забросив 412 шайб.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма
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