Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 500 результативных передач в КХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 500 результативных передач в КХЛ. Это произошло в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».



На 56-й минуте встречи при счёте 2:2 Сергей Мозякин в чужой зоне поборолся за шайбу и отдал пас на Григория Дронова. Защитник сделал передачу на Филипа Хольма, который мощно бросил от синей линии. Юха Метсола не смог выручить уфимскую команду.

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Таким образом, Мозякин записал на свой счёт результативную передачу. Она стала 500-й в Континентальной хоккейной лиге для российского нападающего. Всего Мозякин принял участие в 820 матчах КХЛ, забросив 412 шайб.