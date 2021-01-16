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Стало известно, при каких условиях Латвия сможет провести ЧМ-2021 самостоятельно

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стало известно, при каких условиях Латвия сможет провести ЧМ-2021 самостоятельно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал, при каких условиях Латвия сможет самостоятельно принять ЧМ-2021.

«Теоретически Латвия может самостоятельно провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в ИИХФ, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи „Зимней классики“. Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», — приводит слова Козиолса ТАСС.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказывается проводить чемпионат совместно с Белоруссией из-за напряженной политической ситуации в стране. Международная федерация примет решение по поводу возможного переноса турнира до конца января.

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