Журова — о возможном отказе Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021: это демонстрация

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси, а также о спонсорах, которые готовы отказаться от спонсирования турнира, если он пройдёт именно в Минске.



«Я считаю, что это демонстрация. В любой стране за время подготовки к крупным международным соревнованиям может поменяться власть, поменяться обстановка. Соревнования же проводятся для болельщиков, а не для власти.



Первоначальный спонсор может за 4-5 лет поменяться, пока идёт подготовка к чемпионату мира того города, который выиграл право проведения. Поэтому, если каждый спонсор будет выставлять свои требования с учётом геополитических взглядов, мы дойдём до абсурда. Это то, чего как раз Пьер де Кубертен не хотел, чтобы спорт был связан с этими событиями. Это дорога в никуда. Тогда всегда будут отменять, переносить, а люди готовились — это не дело.



Белорусские болельщики ожидали этого события, и они не заслуживают, чтобы у них не провели чемпионат мира. Поэтому менять коней на переправе и менять правила — это неверно. Когда против России были введены определённые ограничения в связи с решением CAS, то звучало в пункте, что если соревнования с юридической точки зрения нельзя отменить, то их никуда не переносят. Это было и по футбольному чемпионату мира, который у нас был. Надо смотреть юридический аспект.



Поэтому, наверное, по чемпионату миру в Беларуси тоже надо смотреть юридический аспекты. Спонсоры, конечно, могут требовать что-то от международной федерации, но это некорректно по отношению к федерации, ведь она несёт юридическую ответственность перед Беларусью, если, например, отменятся соревнования. И это совершенно неправильно, потому что страна готовилась, страна ждала. Беларусь уже проводила чемпионат мира в 2014, и провела его успешно», — приводит слова Журовой Sport24.

Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске