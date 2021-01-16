Tissot — о просьбе бойкотировать ЧМ-2021: права человека — основная ценность нашего бренда

Один из спонсоров чемпионатов мира по хоккею, компания по производству часов Tissot ответила на просьбу не поддерживать ЧМ-2021, если его матчи пройдут в Минске.
«Спорт у Tissot в ДНК. Мы уже более 25 лет поддерживаем хоккей. Права человека, безусловно, являются основной ценностью нашего бренда.
Мы высказали ИИХФ свою обеспокоенность, ждём объяснений», — ответила компания на комментарии пользователей с просьбами не поддерживать турнир в Минске в «инстаграме».
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказывается проводить чемпионат совместно с Белоруссией из-за напряженной политической ситуации в стране. Международная федерация примет решение по поводу возможного переноса турнира до конца января. Ранее спонсировать ЧМ в Беларуси отказались Nivea и Škoda.
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