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Tissot — о просьбе бойкотировать ЧМ-2021: права человека — основная ценность нашего бренда

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Tissot — о просьбе бойкотировать ЧМ-2021: права человека — основная ценность нашего бренда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Один из спонсоров чемпионатов мира по хоккею, компания по производству часов Tissot ответила на просьбу не поддерживать ЧМ-2021, если его матчи пройдут в Минске.

«Спорт у Tissot в ДНК. Мы уже более 25 лет поддерживаем хоккей. Права человека, безусловно, являются основной ценностью нашего бренда.

Мы высказали ИИХФ свою обеспокоенность, ждём объяснений», — ответила компания на комментарии пользователей с просьбами не поддерживать турнир в Минске в «инстаграме».

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказывается проводить чемпионат совместно с Белоруссией из-за напряженной политической ситуации в стране. Международная федерация примет решение по поводу возможного переноса турнира до конца января. Ранее спонсировать ЧМ в Беларуси отказались Nivea и Škoda.

Стало известно, при каких условиях Латвия сможет провести ЧМ-2021 самостоятельно
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