Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье выбыл минимум на две недели

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье выбыл минимум на две недели, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Отмечается, что у игрока проблемы с рёбрами.
В предыдущем сезоне Шон Кутюрье стал обладателем приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи». У него это первый трофей в карьере.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Кутюрье в 69 матчах забросил 22 шайбы и отдал 37 результативных передач. За карьеру в НХЛ на его счету 647 матчей, в которых он набрал 402 (156+246) очка.
В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла (3-4) в серии с «Нью-Йорк Айлендерс».
Нынешний сезон «Филадельфия» начала с двух побед. В обоих встречах «Флайерз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» — 6:3 и 5:2.
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