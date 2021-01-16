Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье выбыл минимум на две недели

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье выбыл минимум на две недели, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».



Отмечается, что у игрока проблемы с рёбрами.



В предыдущем сезоне Шон Кутюрье стал обладателем приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи». У него это первый трофей в карьере.



В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Кутюрье в 69 матчах забросил 22 шайбы и отдал 37 результативных передач. За карьеру в НХЛ на его счету 647 матчей, в которых он набрал 402 (156+246) очка.



В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла (3-4) в серии с «Нью-Йорк Айлендерс».



Нынешний сезон «Филадельфия» начала с двух побед. В обоих встречах «Флайерз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» — 6:3 и 5:2.

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова