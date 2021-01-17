Робертсон заменит Барабанова в старте «Торонто» на игру с «Оттавой»

26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пропустит встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», его заменит 19-летний американец Николас Робертсон. Об этом сообщает обозреватель Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере».
В своих первых двух встречах в НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и «Оттавой Сенаторз» Александр не сумел отметиться результативными действиями, заработав во второй игре показатель полезности «-1». Его среднее игровое время составило 4,5 минуты за матч.
19-летний крайний форвард Николас Робертсон дебютирует в НХЛ, в прошлом сезоне в хоккейной лиге Онтарио за «Питерборо Питс» в 46 встречах он набрал 86 (55+31) очков при показателе полезности «+29».
Встреча «Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» состоится сегодня, в ночь с 16 на 17 января. Начало – 03:00 мск. В первом их противостоянии хозяева льда оказались сильнее – 5:3.
- 17 января 2021
-
02:51
-
02:34
-
01:45
-
00:12
- 16 января 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:39
-
23:31
-
22:58
-
22:48
-
21:44
-
21:21
-
20:56
-
20:30
-
19:53
-
19:36
-
19:19
-
19:07
-
18:50
-
18:23
-
18:04
-
17:55
-
17:47
-
17:46
-
17:40
-
17:26
-
17:11
-
16:50
-
16:17
-
15:57
-
15:42
-
14:55
-
14:37
-
14:00
-
13:54