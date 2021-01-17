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Робертсон заменит Барабанова в старте «Торонто» на игру с «Оттавой»

Робертсон заменит Барабанова в старте «Торонто» на игру с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0
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26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пропустит встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», его заменит 19-летний американец Николас Робертсон. Об этом сообщает обозреватель Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере».

В своих первых двух встречах в НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и «Оттавой Сенаторз» Александр не сумел отметиться результативными действиями, заработав во второй игре показатель полезности «-1». Его среднее игровое время составило 4,5 минуты за матч.

19-летний крайний форвард Николас Робертсон дебютирует в НХЛ, в прошлом сезоне в хоккейной лиге Онтарио за «Питерборо Питс» в 46 встречах он набрал 86 (55+31) очков при показателе полезности «+29».

Встреча «Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» состоится сегодня, в ночь с 16 на 17 января. Начало – 03:00 мск. В первом их противостоянии хозяева льда оказались сильнее – 5:3.

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