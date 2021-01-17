Джо Торнтон забросил шайбу в возрасте 41 года и 198 дней и вошёл в историю «Торонто»

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата между «Оттавой Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». После 1-го периода, в игре ничья – 1:1.
На 15-й минуте встречи форвард «Торонто» Джо Торнтон сравнял счёт в матче, поразив ворота Мэтта Мюррея защищающего ворота «Оттавы». Для него эта шайба стала первой в сезоне-2020/2021. В свои 41 год и 198 дней Торнтон стал вторым по возрасту игроком, забивавшим за «Торонто». Рекорд принадлежит Аллану Стэнли (41 год, 252 дня), установленный 8 ноября 1967 года, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».
Напомним, что последние 15 сезонов Торнтон выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс», ещё 8 – за «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ на его счету 1639 встреч, в которых он набрал 1510 (421+1089) очков при показателе полезности «+185».
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