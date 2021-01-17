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Третий номер драфта НХЛ Тим Штюцле забил первый гол в карьере

Третий номер драфта НХЛ Тим Штюцле забил первый гол в карьере
Хоккей / НХЛ 0
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Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе «Оттавы» забросил третий номер драфта НХЛ Тим Штюцле. Это его первый гол в карьере в НХЛ.

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Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.

В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которой набрал 34 (7+27) очков при коэффициенте полезности «+4». На МЧМ-2021 немецкий форвард отыграл в пяти матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». Он был признан лучшим нападающим турнира.

«Торонто» обыграл «Оттаву», у Зайцева передача, Дадонов и Михеев – без очков
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