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Победная передача Кирилла Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Кингз». Видео

Победная передача Кирилла Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Кингз». Видео
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3

За «Миннесоту» забивали Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Йоханссон. Российский нападающий гостей Кирилл Капризов провёл на площадке 18 минут и 29 секунд и отдал одну результативную передачу в овертайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Миннесота» в овертайме вырвала победу у «Кингз», Капризов отдал победную передачу

Напомним, ранее Капризов установил рекорд НХЛ, став первым новичком за всю историю лиги, сумевшим набрать три очка в дебютном матче, при этом отличившись в овертайме. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

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