Маркстрём оформил первый шат-аут в составе «Калгари». Он «засушил» свой бывший клуб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Главным героем матча стал голкипер «огоньков» Якоб Маркстрём. Шведский вратарь отразил 32 броска и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне и в составе новой команды. Примечательно, что Маркстрём стал игроком «Калгари» в межсезонье, подписав шестилетний контракт. Якоб стал свободным агентом после неудачных переговоров о продлении контракта с «Ванкувером».

В составе победителей забивали Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Нестеров не отметился результативными действиями.