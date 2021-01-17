За 40 секунд до спасительного гола Сутера игрок «Кингз» попал в штангу пустых ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3

За «Миннесоту» забивали Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон. В составе проигравшей команды забивали Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Андреас Атанасиу.

Один из ключевых эпизодов матча произошёл на последней минуте третьего периода, когда при счёте 2:3 тренерский штаб «Миннесоты» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Хоккеист «Лос-Анджелеса» подобрал шайбу в своей зоне и броском через всю площадку угодил в штангу пустых ворот «Уайлд». В ответной атаке Сутер перевёл встречу в овертайм.

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