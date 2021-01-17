Макдэвид — о 1:5: три матча за три с половиной дня в начале сезона — это много

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:5).
«Они были намного быстрее нас. Три матча за три с половиной дня в начале сезона – это много. Но я не ищу оправданий. Мы должны быть лучше и выигрывать больше единоборств», – цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.
В составе победителей по дублю оформили Джефф Питри и Томаш Татар, одну шайбу забросил Джейк Эванс. Единственный гол за «Монреаль» забил Слэйтер Куккук. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал. Макдэвид записал на свой счёт одну результативную передачу и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.
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