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Макдэвид — о 1:5: три матча за три с половиной дня в начале сезона — это много

Макдэвид — о 1:5: три матча за три с половиной дня в начале сезона — это много
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:5).

«Они были намного быстрее нас. Три матча за три с половиной дня в начале сезона – это много. Но я не ищу оправданий. Мы должны быть лучше и выигрывать больше единоборств», – цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

В составе победителей по дублю оформили Джефф Питри и Томаш Татар, одну шайбу забросил Джейк Эванс. Единственный гол за «Монреаль» забил Слэйтер Куккук. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал. Макдэвид записал на свой счёт одну результативную передачу и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.

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