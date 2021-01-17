Cтась: все смотрят в таблицу и понимают, как важно остаться на втором месте в конференции

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Восстанавливался после повреждения, непростая работа была всё это время. Надеюсь, что как можно скорее вернусь в свои прежние кондиции, до травмы. С «Автомобилистом» постараемся сыграть как можно строже, концентрированнее. Очень важная встреча с точки зрения и турнирного положения, и психологического состояния, поэтому будем играть только на победу.

Все смотрят в таблицу, все понимают, насколько важно остаться на втором месте в конференции. Поэтому без лишних слов всем все понятно. Мы знаем, что «Автомобилист» в последних трёх матчах пропустил всего один гол, поэтому будем стараться как можно больше атаковать и нагнетать. Надеюсь, что результат будет положительным для нас», — цитирует Стася пресс-служба «Авангарда».