Квартальнов попросил «Ак Барс» сыграть в хоккей — это что-то новое! Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Квартальнов растёт как тренер? Его «Ак Барс» отказался от «бей-беги» и красиво выиграл принципиальный матч

Очный поединок лидеров Востока не разочаровал. Отличный зрелищный хоккей с голевыми моментами, игрой в пас, скоростями, спасениями вратарей и хорошим нервом. Помню, как после сентябрьского матча в Казани «Ак Барс» и «Авангард» справедливо критиковали за скуку и тягомотину. Так вот, вчера всё было совсем иначе.



Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. Казанцы так вообще практически не проигрывают с начала декабря и тяжёлым катком, сминающим всех соперников, несутся к Кубку Континента. А «Авангард», хоть и испытывает колоссальные проблемы с обороной в последнее время, стабильно пропуская 3+ шайбы за матч, тем не менее в атаке выглядит весьма бодро и свежо. Плюс нельзя не заметить, что у «ястребов» наладилась комбинационная игра, и система Хартли перестала отсвечивать примитивизмом.



Вот и выдали вчера команды классное зрелище на «Татнефть-Арене». «Ак Барс» победил заслуженно — казанцы смотрелись чуть сильнее, чуть интереснее, были чуть настойчивее и удачливее. Ну и ошибались меньше, чем гости. Сыграла свою роль и повышенная мотивация «барсов». После игры все казанские хоккеисты отметили, насколько им важно было обыграть «Авангард» после двух сухих поражений в Балашихе.

Тихонов: «Авангард» — принципиальный соперник, очень важно было сегодня выиграть

Но не только в мотивации дело. Артём Лукоянов заострил внимание на любопытной детали. «На мой взгляд, по сравнению с теми матчами, которые мы им проиграли, мы сегодня сделали акцент на игре в хоккей. Мы не стали бегать, бить их. Конечно, мы шли в тело, но стали именно играть в хоккей, играть с шайбой, от этого возникали моменты. Сегодня было видно, что против них можно играть и так же возить их в зоне. Был очень хороший хоккей», — заявил казанский форвард. По сути, Лукоянов признал, что «Ак Барс» отошёл от фирменного прямолинейного «бей-беги», которое исповедует Квартальнов, и за счёт этого добился успеха.

Лукоянов: я ждал «Авангард» в гости, чтобы отыграться. Сегодня хороший день

И это очень важный момент для казанцев — понимание того, что они могут играть разнообразно. Квартальнов ещё ни разу не выигрывал Кубок Гагарина потому, что никогда не хитрил, не проявлял тактическую гибкость, весь сезон настаивая на силовом, физическом хоккее, но в решающих этапах сезона упирался в потолок этого стиля. Соперники подстраивались под него, привыкали, но Дмитрий Вячеславович упорно гнул свою линию. Конечно, главным образом имею в виду работу Квартальнова в ЦСКА, но и в прошлом недоигранном сезоне были все предпосылки к тому, что «Ак Барс» со своим вертикальным и простым хоккеем обломает зубы если не об «Салават» во втором раунде, так о другого соперника.

Квартальнов не способен удивлять, «Ак Барс» обречён в плей-офф? Что происходит в КХЛ У Казани большие проблемы, «Магнитка» расцветает в атаке, а в Минске появилась новая звезда белорусского хоккея.

Сейчас, похоже, выясняется, что тренер всё-таки работает над своими слабыми сторонами. Просит не бегать, не бить соперников, а просто играть в хоккей. Представляете, Квартальнов это просит! И вот уже звено Лукоянов — Глухов — Фисенко в два паса разрывает оборону «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А у тройки Доус — Да Коста — Тихонов совсем немного не получается нарисовать гол недели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттере ХК «Ак Барс».

Если «Ак Барс» и дальше продолжит проповедовать разнообразие в подходах к матчам, то остановить эту команду кому-либо будет нереально трудно. У казанцев очень мощный и сбалансированный состав, позволяющий играть в любой хоккей, отличная глубина (привет потолку зарплат, но сейчас не об этом), и тренер, который, судя по всему, продолжает расти. Но, понятно, что всё покажет плей-офф. Куда, кстати, казанцы официально попали первыми в нынешнем сезоне.

Омское дежавю. «Авангард» снова отдаст второе место на Востоке?

«Авангард», как уже сказал, в последнее время стал показывать весьма симпатичный хоккей, однако в плане результата «ястребы» демонстрируют отрицательную динамику, и уже близки к тому, чтобы потерять второе место на Востоке.



Вообще, это омское дежавю последних сезонов. При Хартли «Авангард» неизменно в начале чемпионата бронирует первую строчку в дивизионе Чернышёва, долго её удерживает, но в конце регулярки пропускает на неё оппонентов. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 это был «Барыс», сейчас же омичей может обогнать «Салават Юлаев». Собственно, уже сегодня уфимцы могут сравняться с «ястребами» по набранным очкам, если обыграют в гостях «Магнитку». У «Авангарда» останется фора в виде двух игр в запасе и преимуществе по победам в основное время, но и она может растаять в ближайшее время. Просто посмотрите на календарь: у «ястребов» впереди гостевые встречи с «Автомобилистом», «Трактором», «Йокеритом», рижским «Динамо» и «Локомотивом», а «Салавату» после «Магнитки» играть дома с «Северсталью» и в гостях с «Трактором», дважды с «Амуром» и «Барысом». Конечно, у уфимцев тоже совсем не проходные соперники, но «Салават»-то сейчас на ходу, чего не скажешь об омичах. Так что уже к концу января лидер в дивизионе Чернышёва может поменяться.

Но на самом деле «Авангарду» важно не то, на каком месте они закончат регулярку (главное, чтобы в топ-4), а в каком состоянии подойдут к плей-офф. Два года назад «ястребы» были четвёртыми на Востоке, а затем не оставили шансов чемпионскому «Ак Барсу» в первом раунде и в итоге дошли до финала Кубка Гагарина. В прошлом же сезоне омичи заняли третье место, но без особых шансов уступили «Салавату» в четвертьфинале конференции. Сейчас же никакой особой разницы между второй и третьей позицией на Востоке не существует, если говорить о сопернике в плей-офф. Совершенно непонятно, кто займёт 6-7 места в конференции («Торпедо», «Трактор», «Барыс», или даже «Автомобилист» с «Металлургом»), и с кем из соперников будет играть комфортнее. Так что лучше обращать внимание не не место в таблице, а на игровую форму.



В этом плане у «Авангарда» всё противоречиво. С одной стороны, расцвела атака и есть лучшие спецбригады в КХЛ, с другой — просела оборона, нестабильна вратарская линия. И нет ведь никаких гарантий, что после выхода Шарипзянова, Покки и Стася из лазарета картина улучшится, потому что истинные причины резко свалившегося на омичей кризиса в защите всё-таки не ясны. Поэтому «Авангард» — это одна из главных загадок грядущего плей-офф



на Востоке. Мы ведь понимаем, что «Ак Барс» весной будет выглядеть мощно, можем предполагать наверняка, что лидеры «Салавата» покажут свой лучший хоккей, примерно известен потолок «Автомобилиста», «Магнитки» и «Торпедо». А вот то, на какой волне к решающим матчам сезона подойдёт «Авангард» — это сюрприз.

Фото: photo.khl.ru

«Автомобилист» определился со сменщиком Коваржа?

Толковый второй вратарь для «Автомобилиста» — проблема, которую в екатеринбургском клубе решают (точнее, не решают) уже не первый год. В нынешнем сезоне, когда Якуб Коварж, видимо, устал и слегка поплыл, она встала в полный рост. Но уральцы продолжали верить в чеха, хотя тот на каком-то этапе сезона совсем перестал играть, зато ярко выступал в прессе. До дедлайна «Автомобилист» никого не пригласил со стороны на роль бэкапа, хотя варианты были, но в январе внезапно сумел заявить о себе голкипер из системы клуба. И это не молодой Владимир Галкин, а Владислав Гросс.

Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа! Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?

Сына влиятельного хоккейного функционера Олега Гросса всегда воспринимали (да и продолжают воспринимать), как «блатного». И действительно: Гросс-младший никогда не давал повода поговорить о себе, как о талантливом голкипере, однако в системе «Автомобилиста» он выступает уже пятый сезон — с того самого времени, как на Урал переехал работать его отец. Впрочем, с кумовством в Екатеринбурге не перегибали: до нынешнего чемпионата у Владислава было лишь 2 матча за «Автомобилист», а остальное время он проводил в ВХЛ. Там до поры до времени Гросс-младший тоже не добивался никаких успехов, однако в прошлой регулярке показал неплохую статистику в «Горняке». Плей-офф в Вышке, правда, вратарь провалил и, казалось бы, ещё больше отдалился от КХЛ, но в нынешнем сезоне выкрутасы Коваржа заставили тренерский штаб «Автомобилиста» обратить пристальное внимание на всех потенциальных бэкапов чеха. Леонид Фомин, правда, получил травму ещё на старте сезона ВХЛ, а вот Галкина Гросс переиграл в заочном споре «двойников» Коваржа.

Долгое время Билл Питерс не решался доверить Владиславу что-то более серьёзное, чем домашний матч с «Куньлунем» или один период в игре с рижским «Динамо» при счёте 6:1 в пользу уральцев. Но, видимо, на тренировках Гросс как-то проявлял себя, и 11 января сын спортивного директора появился в старте на матч с «Йокеритом». Владислав провёл его блестяще: ни разу не ошибся, дал уверенность полевым хоккеистам, отразил все 27 бросков «шутов» в створ и оформил свой первый «сухарь».

Питерс — о Гроссе: хорошо сознавать, что есть вратарь, который выручит в нужный момент

Вчера же Гросс вышел на гостевой матч в Минске. «Автомобилист» выиграл 2:1, а Владислав в этот раз отразил уже 30 бросков. Правда, пропустил необязательную шайбу в ближний угол, но в итоге победу своей команде принёс.



Прорыв Гросса пока, конечно, носит локальный характер. Может быть, это лишь вспышка, и вскоре Владислав вернётся на свой прежний, весьма невысокий уровень. Но если же у него получится всерьёз закрепиться в КХЛ (пока в роли бэкапа, разумеется), то это будет очень здорово для «Автомобилиста». У уральцев ведь на балансе шесть легионеров, и иногда Питерсу хочется одновременно выпустить всех пятерых полевых иностранцев. Однако выводить Коваржа из заявки долгое время было рискованно, но вот теперь, если Гросс-младший реально расцветёт, клуб получит такую возможность.