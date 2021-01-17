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Капитан «Лулео» Густафссон: ни за что не поеду на ЧМ в Беларусь

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капитан «Лулео» Густафссон: ни за что не поеду на ЧМ в Беларусь
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Капитан «Лулео» Эрик Густафссон высказался против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси.

«Я ни в коем случае не поеду в Беларусь играть на чемпионате мира по хоккею. События там неприемлемы. Когда был моложе, больше внимания уделял спорту и себе. Когда становишься старше, начинаешь думать шире. Спорт имеет действительно большое влияние в мире, и его нельзя использовать в неправильных целях», — приводит слова Густафссона Iltalehti.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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