Капитан «Лулео» Густафссон: ни за что не поеду на ЧМ в Беларусь

Капитан «Лулео» Эрик Густафссон высказался против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси.

«Я ни в коем случае не поеду в Беларусь играть на чемпионате мира по хоккею. События там неприемлемы. Когда был моложе, больше внимания уделял спорту и себе. Когда становишься старше, начинаешь думать шире. Спорт имеет действительно большое влияние в мире, и его нельзя использовать в неправильных целях», — приводит слова Густафссона Iltalehti.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

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