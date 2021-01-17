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Крикунов – о поражении: ошибок Гарипова не было. Всё придумали защитники

Крикунов – о поражении: ошибок Гарипова не было. Всё придумали защитники
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:4 Б).

«Мы предупреждали, что «Сибирь» будет биться за плей-офф. У них ещё есть минимальные шансы попасть в восьмёрку, поэтому команда будет бороться, тем более что они приехали в Москву. Но всё у нас не так. Забиваем первые и в концовке периода пропускаем. Три таких гола пропустили. В овертайме не создали ничего. Буллиты, как видите, играем не очень хорошо. Отправить Тарасова четыре раза бить буллиты – моё решение. Он два раза забил, поэтому так решили.

В принципе, ошибок вратаря не было. В основном сегодня всё защитники придумали. От Гарипова веяло неуверенностью? Я не думаю, что так это было, мы бы сами почувствовали. Наша оборона спала рядом с игроками противника», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»
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