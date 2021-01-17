«Торонто» выставил на драфт отказов Джейсона Спеццу и Аарона Делла

«Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов нападающего Джейсона Спеццу и голкипера Аарона Делла, сообщает Sportsnet.ca.

По информации источника, 37-летний Спецца завершит карьеру, если с драфта отказов его заберёт другая команда лиги. В межсезонье он подписал новый однолетний контракт с клубом из родного города на $ 700 тыс.

Всего за карьеру в НХЛ Джейсон Спецца провёл 1126 матчей, в которых набрал 941 (341+600) очко при показателе полезности «+4».

В минувшем сезоне 31-летний Делл провёл 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», в которых одержал 12 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,01. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,9 млн за сезон.